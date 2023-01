Podcast #72 : Lakers/Grizzlies, qui peut prétendre à quoi ?

Cette semaine, on a eu envie de parler des péripéties de deux des équipes les plus en forme de l'Ouest : les Grizzlies, inarrêtables et dont les dents rayent le parquet, et les Lakers, soudainement en train de se dire que la catastrophe individuelle peut peut-être être évitée. Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou, […]

Cette semaine, on a eu envie de parler des péripéties de deux des équipes les plus en forme de l'Ouest : les Grizzlies, inarrêtables et dont les dents rayent le parquet, et les Lakers, soudainement en train de se dire que la catastrophe individuelle peut peut-être être évitée.

Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou, de la rédaction de BasketSession et REVERSE, vous livrent leur point de vue sur Memphis et Los Angeles.

Merci de nous suivre et d'être fidèles au rendez-vous toutes les semaines ! N'hésitez pas à réagir, commenter, partager et liker l'émission sur YouTube ou sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez.

Le podcast sur YouTube

Le podcast sur la plateforme de votre choix

Le sommaire

00:00 - Intro

00:25 - REVERSE est dans le dernier numéro de Basket Le Mag

01:16 : Les Lakers peuvent-ils rêver d'une qualification directe pour les playoffs ?

12:18 - Quel trade pour renforcer les Lakers ?

26:07 - Les Memphis Grizzlies et Shaï tiennent leur revanche

38:32 - Ja Morant et les Grizz peuvent-ils hausser leur niveau en playoffs ?

47:40 - Jusqu'où peut aller Ja Morant ?

01:02:38 - Outro

Podcast #71 : Donovan Mitchell, Luka Doncic et Nikola Jokic sont irréels !