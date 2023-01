Podcast #71 : Donovan Mitchell, Luka Doncic et Nikola Jokic sont irréels !

Donovan Mitchell, Luka Doncic et Nikola Jokic enchaînent les performances extraordinaires et on a voulu en parler lors de notre dernier podcast.

Nouvelle année, nouvelle semaine, nouveau podcast ! Dans ce nouvel épisode, Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Benjamin Moubèche, de la rédaction de BasketSession et du Mook REVERSE, ont discuté de la performance historique de Donovan Mitchell la nuit dernière mais aussi des saisons incroyables de Luka Doncic et Donovan Mitchell.

Le sommaire

00:00 - Intro

00:25 - Donovan Mitchell signe une soirée historique !

06:33 - Bientôt de plus en plus de joueurs à 70 points ou plus ?

16:20 - Mitchell a-t-il changé de catégorie depuis qu'il est à Cleveland ?

28:42 - Luka Doncic est-il en train de faire de ces Mavs des contenders ?

48:05 - Nikola Jokic mérite-t-il un 3ème trophée de MVP de suite ?

01:07:27 - Outro

Podcast #70 : Qui sont ceux qui ont marqué 2022 ?