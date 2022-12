Podcast #70 : Qui sont ceux qui ont marqué 2022 ?

2022 touche à sa fin et on s'est dit qu'un petit retour sur les personnalités qui ont marqué l'année s'imposait ! Ce 70e épisode du podcast est donc consacré à tous ceux qui ont fait parler d'eux cette année, en bien ou non, et pour l'occasion on a convié Elvis Roquand, l'auteur du récent livre sur les "50 stars NBA de 2023", à participer en compagnie de Théophile Haumesser et Antoine Pimmel.

Le sommaire

00:00 - Intro

00:25 - Présentation d'Elvis Roquand et de ses ouvrages

05:50 - La liste des 75 plus grands joueurs de la NBA

12:35 - Stephen Curry et Luka Doncic mettent tout le monde d'accord

16:55 - La fin des superteams ?

23:40 - L'énigme Kyrie Irving

30:14 - Vers un jeu moins stéréotypé

34:34 - Le parcours de l'équipe de France à l'Euro 2022

39:06 - Nikola Jokic, une superstar pas comme les autres

50:13 - La renaissance d'Andrew Wiggins

53:15 - Le phénomène Victor Wembanyama

59:27 - Outro