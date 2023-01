Les Nets devront faire sans Kevin Durant pour quelques semaines

Depuis quelques années, les Brooklyn Nets vivent ou meurent avec un joueur : Kevin Durant. Sur des standards de MVP cette saison, l’ailier est la principale raison pour laquelle son équipe domine la NBA depuis une quinzaine de matches. Il devrait toutefois manquer quelques semaines de compétition en raison d’une blessure au genou.

Les Nets annoncent que leur star est touchée au ligament collatéral médial du genou droit. Il sera ainsi réévalué dans deux semaines et ne quittera peut-être pas les parquets pendant trop longtemps. Son équipe reste optimiste à ce sujet, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN.

La saison de Brooklyn dépendra très certainement, en grande partie, de son absence. Kevin Durant affiche cette saison des moyennes de 29,7 points, 6,7 rebonds et 5,3 passes par rencontre. Sur les 15 derniers matches, il tourne à 56,6% au tir, 41,8% à trois points et 95,9% aux lancers francs. Des chiffres exceptionnels, même pour un attaquant aussi réputé que "Durantula".

Brooklyn, mal parti en début d’exercice, est désormais relancé sur des standards dignes d’un contender. Leur série de 12 victoires consécutives au mois de décembre leur a permis de remonter très vite dans les hauteurs de l’Est. Le fait de pouvoir compter sur un Kyrie Irving à 100% avec son équipe et le retour de blessés, notamment d’un Ben Simmons de plus en plus convaincant, ont également beaucoup aidé.

Les joueurs de Jacque Vaughn devront tenter de compenser, tant bien que mal, l’absence de leur leader. Rien n’est impossible pour cette équipe qui dispose d’un calendrier relativement clément jusqu’à la fin du mois. Ils feront toutefois face à un défi majeur contre les Celtics, dès jeudi, puis les Sixers. L’enjeu est avant tout de limiter la casse pour permettre à Durant de revenir sans précipitation.

Kevin Durant détaille l’approche très intéressante de Kyrie Irving