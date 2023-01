Kevin Durant détaille l’approche très intéressante de Kyrie Irving

Kyrie Irving est souvent critiqué ou moqué pour ses manières de penser un peu loufoques – et on ne parle pas là de ce qu’il poste sur ses réseaux sociaux – comme la théorie de la terre plate, etc. Mais en matière de basket, sa philosophie est sans doute l’une de ses forces. Son état d’esprit particulier l’aide à briller dans les moments les plus tendus, là où d’autres pourraient s’écrouler sous la pression.

« Kyrie a une capacité exceptionnelle à effacer de son esprit tout ce qui a pu se passer avant et être concentré à fond sur le présent », remarque par exemple son coach Jacque Vaughn.

C’est un vrai atout pour un shooteur. Savoir oublier les différents ratés pour continuer à tenter sa chance sans trop réfléchir. Ça l’a sans doute aidé à rentrer bon nombre de paniers importants depuis le début de sa carrière, plus célèbre d’entre eux étant son game winner lors du Game 7 des finales NBA 2016. Maladroit hier soir, il a su faire la différence en inscrivant 7 points dans la dernière minute dont le tir victorieux pour achever pour de bon les New Orleans Pelicans.

« Il approche chaque moment comme si c’était seulement la première minute du match. C’est dire à quel point il est calme et relâché. Les enjeux sont différents en début et en fin de match mais lui est toujours aussi calme. Il est toujours en contrôle, même dans les moments les plus importants », confie Kevin Durant.

Ça fait du bien de voir Kyrie Irving encenser pour son esprit. Parce que n’empêche que, lorsque ce dernier n’est pas distrait par des éléments extérieurs au basket, les Brooklyn Nets deviennent une sacrée machine à gagner.

CQFR : Les Hornets frappent fort contre les Bucks