Sous les ordres de Jacque Vaughn, les Brooklyn Nets ont retrouvé des couleurs et le coach n'a pas hésité à bousculer son groupe.

Les Brooklyn Nets sont, à nouveau, considérés comme des prétendants crédibles à l'Est. Sur une série de 9 victoires consécutives, Kevin Durant et ses partenaires ont réalisé une sacrée remontée à la 3ème place de la Conférence. Quasiment à égalité avec les Milwaukee Bucks et à quelques succès des leaders, les Boston Celtics.

Il faut dire que cette équipe a vraiment évolué depuis le début de la saison. Les Nets de Jacque Vaughn n'ont rien à voir avec ceux de Steve Nash. Et pourtant, l'actuel coach des Nets n'a pas révolutionné le basket proposé par Brooklyn. Au contraire, il semble même plus simple.

Mais par rapport à son prédécesseur, Vaughn a réussi à obtenir l'adhésion de son groupe. Le respect aussi ? Probablement. Et pour provoquer un changement au sein du vestiaire, l'entraîneur n'a pas eu peur de bousculer ses troupes.

Pour réclamer des efforts plus importants, il a ainsi affiché, via un tableau, le classement individuel de ses joueurs dans la Ligue au niveau des rebonds, selon une confidence de KD. Sans surprise, certains gars n'ont pas franchement apprécié se voir en bas de la liste.

Comme un symbole, les Nets restent l'une des plus mauvaises équipes de la NBA dans ce domaine précis. Pourtant, sur cette fameuse série de 9 succès consécutifs, Brooklyn a connu une amélioration drastique sur le plan collectif à ce niveau. Sans la moindre révolution, Jacque Vaughn a trouvé la bonne méthode pour secouer un groupe talentueux.

