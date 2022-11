Josh Giddey : “Les gens oublient que Ben Simmons est l’un des meilleurs joueurs NBA”

Ben Simmons est en difficulté depuis son retour à la compétition. Rien d'anormal après une si longue absence. Malheureusement pour lui, il est l'une des clés des Brooklyn Nets et il évolue au sein d'un marché new-yorkais où les attentes sont toujours élevées. Du coup, il ne peut pas juste revenir tranquillement. Il est directement sous pression et ses performances sont décortiquées. Son compatriote Josh Giddey tient à rappeler que le premier choix de la draft 2016 était perçu comme un crack il n'y a encore pas si longtemps.

"Il devait gérer des trucs compliqués à Philadelphia et maintenant il bénéficie d'un nouveau départ à Brooklyn. Les gens oublient que Ben est un All-Star et l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Il a évidemment besoin de temps pour reprendre le rythme. Il n'a pas joué depuis longtemps en NBA. Je suis excité de voir ce qu'il peut faire et j'espère qu'il aidera bientôt l'Australie à gagner une médaille."