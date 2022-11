Ben Simmons veut jouer les Jeux Olympiques 2024 à Paris

Ben Simmons arrive à peine à enchaîner les matches sur ce début de saison et il ose tout de même se projeter sur l’été 2024. En effet, le premier choix de la draft 2016 aimerait participer aux Jeux Olympiques de Paris avec l’Australie.

Ben Simmons says he will suit up for the Boomers in Paris 2024 👀 🇦🇺

(H/T @smh) pic.twitter.com/JpVTGwSHtP

— FIBA (@FIBA) November 7, 2022