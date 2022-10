Ben Simmons : la stat qui révèle son impact bien trop faible pour le moment

Ben Simmons rêvait sans doute d'un retour moins compliqué à la compétition. Les Nets sont déjà dans le dur (1-3 après 5 matches) et ses prestations sont encore loin de celles qui ont fait de lui un All-Star. Après autant de temps d'absence et une période très compliquée psychologiquement de son propre aveu, il n'est pas anormal qu'on ne voit pas encore le "vrai" Simmons. Malheureusement, les résultats de Brooklyn et sa production individuelle n'aident pas les fans à se montrer patients ou optimistes.

Au sortir du match de la nuit dernière contre Milwaukee, où il a dû se coltiner Giannis Antetokounmpo, l'Australien a malheureusement créé un club à lui tout seul en matière de pauvreté statistique.

D'après StatMuse, Ben Simmons est le seul titulaire avec au moins 100 minutes jouées cette saison en NBA, à avoir compilé moins de 25 points et 25 rebonds. Il en est pour le moment à 21 points et 23 rebonds, avec 7.5 passes de moyenne à 45% d'adresse (il n'a jamais "shooté" à moins de 54% en carrière).

L'échantillon est faible et il faut se rappeler que le dernier match officiel de l'ancien joueur des Sixers remontait à avril 2021 lors des playoffs contre Atlanta. Ses coéquipiers n'étaient pas les mêmes et il lui faut sans doute encore du temps avant que des critiques plus saignantes soient vraiment pertinentes. Simmons n'en a pas moins un problème de rythme et d'intensité à régler, lui qui a pris 18 fautes en 4 matches et été expulsé à deux reprises pour avoir atteint la limite.

En attendant, ses camarades le défendent publiquement, à commencer par Kyrie Irving :

"Il n'a pas joué depuis deux ans, donnez-lui une putain de chance", a lancé le meneur des Nets après la défaite à Milwaukee.

Steve Nash semble tout à fait prêt à lui donner cette chance. Mais le front office de Brooklyn serait-il, lui, prêt à donner une chance à Steve Nash ?

