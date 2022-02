Ben Simmons n’aura pas besoin d’apprendre à shooter, il peut souffler…

On a pu voir que les attentes au tour de la naissance d'un shoot dans son arsenal avaient mis beaucoup de pression à Ben Simmons lorsqu'il jouait à Philadelphie. Forcément, les fans sont en droit de se demander s'ils verront une version différente de l'Australien sous le maillot des Brooklyn Nets. Steve Nash, son nouveau coach, a donné un élément de réponse ce week-end, au moment d'évoquer l'arrivée du All-Star mis au placard depuis plusieurs mois.

Ne vous attendez pas à voir un Ben Simmons métamorphosé de ce point de vue là. Nash compte s'appuyer sur ses forces et le fait qu'il ne joue très probablement pas meneur mais plutôt poste 4 avec Brooklyn sera le vrai changement pour lui.

"Ben fait des milliers de choses sur le terrain. Shooter n'est pas l'une de celles que je meurs d'envie de voir à l'oeuvre. C'est un joueur de basket incroyable, sans que cela implique le shoot. Pour moi, il n'y a même pas de débat à avoir. S'il progresse au shoot, c'est très bien. Mais on parle d'un All-Star NBA avec un potentiel incroyable pour peser sur les matches avec toutes les choses qu'il fait déjà. Pour être franc avec vois, ce n'est pas quelque chose qui me cause du souci", a expliqué Nash devant la presse.

Voilà pourquoi Ben Simmons est très heureux de changer de décor et de franchise. Chez les Nets, on ne lui demandera pas de faire autre chose que les secteurs dans lesquels il excelle déjà, à savoir la défense, la passe et le jeu en transition.

Ben Simmons a été très touché par la confiance des Nets