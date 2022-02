Ben Simmons a été très touché par la confiance des Nets

Si le départ de Ben Simmons représente un soulagement pour les Philadelphia Sixers, l'inverse est également vrai. Depuis l'été dernier, l'Australien ne voulait plus jouer sous les couleurs de cette équipe.

Après une grève pour réclamer son départ, le jeune talent avait temporairement réintégré le groupe, avant de prendre du recul pour des problèmes liés à la santé mentale. Et forcément, son trade pour les Brooklyn Nets va lui permettre de retrouver un environnement plus favorable. Et probablement les terrains dans les prochaines semaines.

Un dénouement presque inespéré puisque les 76ers semblaient prêts à attendre l'été prochain pour le trader. Mais Brooklyn, face à la volonté de James Harden de partir, a accepté de miser sur le natif de Melbourne. Un vrai signe de confiance après les récents déboires de Simmons.

Et justement, d'après les informations de la journaliste d'ESPN Ramona Shelburne, le #1 pick de la Draft NBA 2016 a été très touché par la confiance des Nets. Lors d'un coup de fil avec les dirigeants et Kevin Durant, il n'a pas caché ses émotions.

Ben Simmons a ainsi remercié les Nets de croire en lui ! Ce premier contact, très positif, a séduit les membres de la franchise, déjà convaincus de sa future implications. Il faut dire que l'ex-Sixer va jouer gros, notamment pour relancer sa carrière.

