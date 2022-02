James Harden, les explications du GM des Nets sur son départ

Les Brooklyn Nets ont finalement accepté le départ de James Harden. Pendant plusieurs semaines, le GM Sean Marks avait pourtant écarté cette possibilité. Mais l'arrière a bel et bien pris la direction des Philadelphia Sixers lors de la deadline.

Un mouvement accordé en raison de la volonté de la superstar de mettre les voiles. Et avec la fin du contrat de l'arrière au terme de la saison, Brooklyn a profité de la belle offre des 76ers pour lancer un nouveau projet.

Face à la presse, Marks a apporté ses explications à ce mouvement.

"Ne vous y trompez pas : nous avons tout fait à l'époque pour obtenir James Harden et l'intégrer dans le groupe. Et les décisions de se séparer d'un joueur comme ça, de ce calibre, ne sont jamais faciles à prendre. Je veux juste être clair, il ne s'agit pas d'une chose sur laquelle on se dit : super, prenons simplement une décision partagée et passons à autre chose. Je donne à James beaucoup de crédit pour avoir eu un dialogue ouvert, des discussions ouvertes. Avec moi, le groupe, l'entraîneur et le propriétaire, tout le monde au cours des dernières 24 ou 48 heures. Encore une fois, je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas d'un choix. Mais je pense que nous avons la fierté de nous montrer ouverts et honnêtes. James a été honnête avec nous et nous avons été honnêtes avec lui. Je pense que c'est une décision qui lui permet de prendre un nouveau départ, qui permet à cette équipe de prendre un nouveau départ, sans essayer de pousser les choses pour qu'elles fonctionnent. Si nous réalisons que cela ne va pas marcher, à court ou à long terme, alors il est temps de dire que pour les deux parties impliquées, c'est mieux ainsi", a relativisé Sean Marks.

Avec la frustration liée au manque de continuité du Big Three, James Harden voulait partir. Et les Nets, avec certaines distensions en interne, n'ont pas forcé pour le retenir. Il va falloir tourner la page avec désormais les intégrations de Ben Simmons, Seth Curry et Andre Drummond.

