James Harden contre Ben Simmons, blockbuster trade confirmé !

Quel énorme deal ! Les Brooklyn Nets et les Philadelphia Sixers ont finalement réussi à s'entendre concernant James Harden et Ben Simmons ! Déterminé à s'attacher les services de l'arrière, le patron des 76ers Daryl Morey a obtenu ce qu'il souhaitait en l'échange de l'Australien : Harden !

Visiblement mécontent chez les Nets, l'ancien des Houston Rockets militait sérieusement pour ce trade. Et il a été entendu en raison de la fin de son contrat au terme de la saison. Mais pour l'obtenir, les Sixers ont lâché du lourd !

BREAKING: The Brooklyn Nets and Philadelphia 76ers are finalizing trade sending James Harden for Ben Simmons, Seth Curry and draft picks, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022