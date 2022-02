Kyrie Irving était beaucoup trop chelou pour James Harden

James Harden et Kyrie Irving n'étaient pas compatibles humainement et cela a précipité l'envie de départ du premier...

Kevin Durant a rapidement accepté le côté marginal et "esprit libre" de Kyrie Irving. Pour James Harden, disons que l'acceptation a été un peu plus... compliquée. Selon Joe Vardon de The Athletic, le fait que Harden trouve son coéquipier trop original - euphémisme - a directement été à l'origine de son envie de quitter les Nets aussi précipitamment.

Vardon raconte notamment un épisode survenu dans le vestiaire de l'équipe à Cleveland le 17 janvier dernier.

"Avant le match, Kyrie a allumé de la sauge pour faire disparaître les énergies négatives. Il ne fait pas ça à tous les matches, mais là il a ressenti le besoin de le faire parce qu'il est toujours hanté par des aspects de son passé avec les Cavs. Donc il a allumé sa torche. James Harden était assis près du casier d'en face. Il regardait Kyrie comme s'il avait trois têtes. Une source raconte qu'il y a clairement une atmosphère bizarre entre eux. On sentait bien que Harden était agacé et Kyrie ne comprenait pas James".

Il y a évidemment aussi le fait que Kyrie Irving ait été autorisé à jouer les matches à l'extérieur en étant exempté des rencontres à domicile parce qu'il n'était pas vacciné. Harden n'a jamais compris ce passe-droit et ça l'a également incité à faire comprendre aux Nets qu'il souhaitait partir. Une envie que Kyrie a visiblement "accueilli avec joie".

L'aventure du trio aura été de très courte durée, mais il y aura sans doute suffisamment d'anecdotes qui sortiront à l'avenir pour sortir le popcorn à chaque évocation de cette improbable période...

