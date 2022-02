Ben Simmons, les coulisses de son arrivée aux Nets avec l’impact de KD

Les Brooklyn Nets ont finalement craqué ! Depuis plusieurs semaines, la franchise écartait totalement un trade de James Harden contre Ben Simmons. Mais face à la volonté de l'arrière de mettre les voiles, les dirigeants de Brooklyn ont accepté de s'entendre avec les Philadelphia Sixers.

Et au passage, les Nets ont obtenu un superbe package. En plus de l'Australien, Seth Curry, Andre Drummond et deux choix au premier tour de la Draft NBA (2022 et 2027) ont été cédés par les Sixers.

Si Brooklyn se montrait initialement plus gourmand (Matisse Thybulle et Tyrese Maxey), il s'agit d'une belle contrepartie. Surtout qu'Harden avait visiblement prévu de partir cet été. Avec ce deal, Sean Marks mise beaucoup sur Simmons.

Ben Simmons a déjà parlé avec Kevin Durant

Et justement, avant de valider cette opération, les Nets ont pris certaines garanties. Ainsi, il y a déjà eu des discussions avec le jeune talent de 25 ans. Le GM des Nets s'est ainsi personnellement entretenu avec le natif de Melbourne, d'après les informations de l'insider d'ESPN Adrian Wojnarowski.

Dans le même temps, Simmons a également parlé avec Kevin Durant. Une nouvelle peu étonnante car KD a forcément donné son feu vert. Et sans surprise, le #1 pick de la Draft NBA 2016 a immédiatement été sous le charme d'un mouvement vers les Nets !

Les premiers échanges entre les deux hommes auraient été particulièrement positifs. Ils se trouveraient sur la même longueur d'onde pour l'avenir. Il faut dire que le jeune talent va devoir faire des efforts pour redorer son blason.

Après un long feuilleton avec les 76ers, il a bien évidemment hâte de retrouver les parquets. Et la perspective de le faire sous les couleurs des Nets, des prétendants sérieux au titre, l'a forcément emballé. Avec Durant et Kyrie Irving, il peut former un Big Three particulièrement complémentaire.

De plus, avec Curry et LaMarcus Aldridge (ou Drummond) pour compléter le 5 majeur, il s'agit d'une line up de qualité. Il y a en tout cas un bel effectif à la disposition de l'entraîneur Steve Nash.

James Harden active déjà sa « player option » aux Sixers !

Un retour progressif

Désormais, une question va se poser : à quand les grands débuts de Ben Simmons avec les Nets ? Depuis le début de cet exercice, il évoque des problèmes liés à la santé mentale pour justifier son indisponibilité. Un retour immédiat, malgré le soulagement d'un changement d'environnement, semble peu probable.

D'ailleurs, la journaliste d'ESPN Ramona Shelburne a immédiatement précisé que le talent allait poursuivre son travail avec son thérapeute pour préparer son retour en NBA. Au bout de combien de temps peut-il accepter de rejouer ? Le flou reste présent.

Surtout que même sportivement, il va avoir besoin de temps. Depuis cet été, l'ex-joueur des 76ers a continué de s'entretenir sur le plan physique. Mais il n'a bien évidemment pas le rythme d'un joueur en activité. Surtout qu'il va devoir s'intégrer à un nouveau groupe.

Avec ce dénouement "heureux", Ben Simmons se rapproche en tout cas d'un come-back. Et il s'agit quasiment d'un scénario inespéré ! Car avec une situation longtemps bloquée, ce retour se trouvait loin d'être assuré pour cette saison. Il faudra de la patience, mais les Nets ont déjà hâte de le relancer.

