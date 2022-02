James Harden active déjà sa « player option » aux Sixers !

James Harden a bien l'intention de rester sur le long terme aux Philadelphia Sixers ! Dans un énorme deal entre les Brooklyn Nets et les 76ers, l'arrière a obtenu ce qu'il souhaitait avec son trade, dès maintenant, pour la franchise dirigée par Daryl Morey.

Et sans surprise, l'ancien des Houston Rockets compte rester plusieurs années pour épauler Joel Embiid. Ainsi, dans la foulée de ce mouvement, le joueur de 32 ans a d'ores et déjà activé sa "player option", d'après Shams Charania.

As part of deal, new 76ers star James Harden is opting into his $47.3 million player option on contract for next season, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022