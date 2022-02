Joel Embiid se lâche après le départ de Ben Simmons !

Joel Embiid n'a pas caché sa satisfaction. Le feuilleton Ben Simmons a enfin connu son dénouement, avec le trade de l'Australien aux Brooklyn Nets. Dans l'opération, les Philadelphia Sixers ont obtenu James Harden afin de l'associer avec le Camerounais.

En marge de la victoire contre l'Oklahoma City Thunder (100-87), l'intérieur s'est dit "heureux" de tourner enfin la page avec cette histoire. Et au passage, le natif de Yaoundé a lâché quelques phrases piquantes sur son ex-partenaire.

"Oh oui, je suis heureux de ne plus avoir à répondre à d'autres questions à ce sujet. Il s'agit d'une bonne chose, pas seulement pour moi, mais aussi pour mes coéquipiers et toute l'organisation. Toute l'année, c'était assez ennuyeux avec cette situation, mais je suis content que tout le monde soit passé à autre chose. Je souhaite à tout le monde le meilleur dans ce qu'ils veulent accomplir, mais je suis concentré sur le fait de gagner des matches ici et d'essayer de remporter un championnat. Si j'ai parlé avec lui pour savoir sa position ? Honnêtement, je m'en fiche. Comme je l'ai toujours dit, c'est malheureux comment tout s'est passé, parce que vous regardez notre historique et nous n'avons pas réussi à gagner en Playoffs, mais vous regardez notre historique sur le terrain, ce que nous avons fait en saison régulière, nous étions dominants. Donc c'est malheureux que la victoire n'ait pas été le plus grand facteur. C'est malheureux que pour lui, ses priorités étaient d'avoir sa propre équipe et d'être la star. Moi, j'ai toujours pensé que tout allait bien, que l'ajustement était parfait. Mais malheureusement, Ben a pensé que ce n'était pas le cas. Mais nous allons tous de l'avant", a commenté Joel Embiid.

Est-ce vraiment l'ambition de Ben Simmons "d'avoir sa propre équipe" et "d'être la star" ? On peut en douter. Le jeune talent voulait surtout retrouver un environnement de confiance. D'ailleurs, il semble emballé par son départ aux Nets. Où il ne sera clairement pas la star derrière Kevin Durant et Kyrie Irving.

Mais on peut comprendre le discours de Joel Embiid. C'est la fin d'une période frustrante pour lui...

