Les résultats de la nuit, celle de Dejounte Murray

Hornets @ Pistons : 141-119

Cavaliers @ Pacers : 120-113

Thunder @ Sixers : 87-100

Spurs @ Hawks : 136-121

Nuggets @ Celtics : 102-108

Timberwolves @ Bulls : 122-134

Magic @ Jazz : 99-114

- Dejounte Murray n'a décidément pas volé sa sélection au All-Star Game ! Appelé après le forfait de Draymond Green, le meneur a mené les San Antonio Spurs vers la victoire contre les Atlanta Hawks (136-121) la nuit dernière.

Auteur de 32 points, 15 passes décisives et 10 rebonds, le jeune talent a réalisé son 11ème triple-double de la saison. Avec un Trae Young limité à 18 points, les Hawks, malgré Bogdan Bogdanovic (23 points), ont eu du mal à résister au collectif texan.

Car outre Murray, Keldon Johnson (26 points) et Devin Vassell (20 points) ont été également solides. Un joli succès pour les Spurs. A noter le match affreux de John Collins : 4 points à 2/8 aux tirs. Plus globalement, le 5 majeur d'Atlanta a été à la rue...

Dejounte Murray est incroyable, c’est le dernier espoir des Spurs

- Joel Embiid ne pouvait pas perdre le premier match depuis le départ de Ben Simmons. En attendant le renfort de James Harden dans quelques jours, l'intérieur continue de porter les Philadelphia Sixers sur ses épaules. Le résultat ? Une victoire sans trembler contre l'Oklahoma City Thunder (100-87).

Malgré ses difficultés aux tirs (8/25), le Camerounais a signé un gros double-double (25 points, 19 rebonds) avec un énorme chantier dans la peinture. Lancés par un Embiid en feu sur le début de la partie, les Sixers ont ensuite déroulé avec les apports de Tyrese Maxey (24 points) et Tobias Harris (17 points, 11 rebonds).

Dans un match compliqué à longue distance pour OKC, Darius Bazley a tout de même tiré son épingle du jeu avec un double-double (14 points, 15 rebonds).

James Harden contre Ben Simmons, blockbuster trade confirmé !

- Sans faire trop parler d'eux, les Boston Celtics connaissent une vraie montée en puissance. Contre les Denver Nuggets (108-102), la franchise du Massachussets a enchaîné un 7ème succès consécutif pour poursuivre sa remontée au classement.

Et surtout, il y a des éléments intéressants dans cette victoire ! Car même sans un grand Jaylen Brown (12 points à 4/17 aux tirs), et seulement un bon Jayson Tatum (24 points), les Celtics ont affiché une belle solidité.

Tout d'abord, Robert Williams III (15 points, 16 rebonds) a été précieux. Mais aussi Derrick White (15 points), récemment arrivé des Spurs. Et justement, la clé a été défensive pour Boston avec une grosse intensité dans le money-time.

Ainsi, même si Nikola Jokic a tout de même réalisé son triple-double (23 points, 16 rebonds, 11 passes décisives), les Nuggets ont été bien limités.

- Comme toujours depuis le début de la saison, les Chicago Bulls ont pu compter sur un super DeMar DeRozan pour dominer les Minnesota Timberwolves (134-122). Avec 35 points, l'ancien des Toronto Raptors a montré la voie, en étant bien épaulé par Nikola Vucevic (26 points) et Javonte Green (23 points).

Dans une rencontre longtemps serrée, les Bulls ont mis un coup d'accélérateur dans le money-time pour faire la différence avec un 15-2 infligé. Un succès intéressant pour les Bulls, surtout avec un petit Zach LaVine (12 points).

Dans le même temps, Anthony Edwards (31 points) a encore fait de son mieux. Karl-Anthony Towns (27 points) n'a pas démérité, mais D'Angelo Russell, malgré ses stats (18 points), n'a pas été irréprochable.

DeRozan hit the tough bucket on Pat Bev and let him know he's too small 😂🔥 pic.twitter.com/hA4Agxvkrq

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 12, 2022