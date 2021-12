Dejounte Murray est incroyable, c’est le dernier espoir des Spurs

Que feraient les San Antonio Spurs sans Dejounte Murray cette saison ? Pas grand chose, assurément. Le meneur de la franchise texane a réussi deux premiers mois de très haut niveau et évité aux Spurs de céder trop rapidement aux sirènes du tanking. Sa montée en puissance, qui s'est traduite par un nouveau triple-double cette nuit lors de la victoire à Los Angeles contre les Clippers, est en train de faire de lui un candidat pour le All-Star Game.

Avec 17.9 points 8.5 passes et 8.3 rebonds de moyenne, le meneur de 25 ans est rayonnant et porte fréquemment les Spurs sur ses épaules. Sa performance impressionnante contre les Clippers (24 points, 13 passes, 12 rebonds, 4 interceptions) est à ranger parmi ses plus belles copies en NBA, peut-être même tout en haut. Elle lui a aussi permis d'entrer dans l'histoire des Spurs.

Dejounte Murray est ainsi devenu le premier membre de la franchise à atteindre 6 triples-doubles sur une seule saison. Nous ne sommes que fin décembre et l'ancien joueur de la fac de Washington a déjà supplanté le légendaire "Amiral" David Robinson et Johnny Moore, co-détenteurs du précédent record avec 5 triple-doubles sur une saison complète.

Du deal à la NBA, l'enfance ghetto de Dejounte Murray

C'est simple, grâce à son activité et son impact des deux côtés du terrain, Murray est en train de redonner un peu d'intérêt à ce qui ressemble à l'un des derniers runs de Gregg Popovich. San Antonio n'est pour le moment à la lutte que pour une place au play-in tournament, mais le simple fait d'avoir ce talent-là dans l'effectif donne de l'espoir pour la suite.

"J'aimerais que Dejounte Murray puisse jouer 48 minutes", avait lâché Pop dans le San Antonio Express News le mois dernier après une nouvelle prestation de haute volée de son point guard. "On ne peut pas dire que l'on soit incroyables cette saison, mais si on ne l'avait pas, on serait en bien plus grande difficulté. C'est aux autres de se mettre à jouer aussi bien que lui".

Ceci est toujours d'actualité, même si les Spurs vont un peu mieux et ont sans doute un candidat au All-Star Game et au MIP dans leurs rangs. Murray sert aussi de trait d'union entre les vestiges de l'équipe mythique de San Antonio et le groupe actuel puisqu'il a pu apprendre le job avec Tony Parker, a côtoyé Manu Ginobili et vu Kawhi Leonard avant que les choses ne tournent au vinaigre.

Il est ce que San Antonio a de plus proche d'un héritier potentiel pour que perdure l'ADN des Spurs.