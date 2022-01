Mercredi, les Philadelphia Sixers ont dominé les New Orleans Pelicans (117-107). Au cours de cette rencontre, Joel Embiid a été impliqué dans un petit incident. Après une faute sur Garrett Temple, envoyé au sol, l'intérieur a été confronté par Jose Alvarado.

Le rookie des Pelicans ne se trouve clairement pas dans la même catégorie que le Camerounais. Avec ses 81 kilos (1m83), le meneur n'a pourtant pas reculé devant Embiid, 127 kilos (2m13). Les deux hommes ont ainsi échangé des amabilités avec deux fautes techniques distribuées.

Mais de son côté, Embiid a apprécié cette réaction. Et il a donc décidé de payer l'amende du rookie, qui dispose d'un contrat à 462 629 dollars.

"J'aime juste son énergie. Il joue dur. Il est compétitif. Même quand il a ramassé la technique, il ne reculait pas. C'était juste du trash talk normal. Juste deux gars qui s'affrontent sur le terrain de basket. Il n'a pas reculé. Je respecte ça. J'aime ça chez lui.

Après le match, je suis allé le voir et je lui ai dit de continuer à se battre et à avancer. J'ai senti que c'était de ma faute et je ne voulais pas qu'il perde cet argent parce que je suis sûr que nous en avons tous besoin", a commenté Joel Embiid face à la presse.