Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Pistons : 110-105

Hornets @ Raptors : 113-125

Clippers @ Wizards : 116-115

Pelicans @ Sixers : 107-117

Kings @ Celtics : 75-128

Lakers @ Nets : 106-96

Spurs @ Rockets : 134-104

Mavs @ Warriors : 92-130

Wolves @ Blazers : 109-107

- Invraisemblable. On savait déjà que les Clippers étaient plutôt doués pour réussir des comebacks cette saison. Pas qu'ils avaient en eux la capacité de remporter un match après avoir été menés de... 35 points en première mi-temps.

Face aux Wizards, scandaleux après la pause et dans le money time, Los Angeles a tout simplement complété le deuxième plus gros renversement de situation de l'histoire de la NBA.

Tyronn Lue et ses hommes peuvent remercier Washington, bien sûr, mais aussi Luke Kennard, dont les 7 points inscrits dans les 9 dernières seconds du match ont permis à son équipe de l'emporter.

KENNARD AND-1 FOR THE WIN 😳 pic.twitter.com/Cz6YpQvbF1

- Après 18 matches d'absence, Anthony Davis (8 pts, 4 contres) a fait son retour avec les Lakers cette nuit à Brooklyn. "AD" a joué 25 minutes, comme convenu avec le staff médical, et a pu participer à la victoire des siens sans trop tirer sur la corde. LeBron James a fait le gros du boulot avec 33 points, 7 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 2 contres.

👑 33 PTS | 7 REB | 6 AST | 3 STL | 2 BLK @KingJames filled the stat sheet in the @Lakers win in Brooklyn! #LakeShow pic.twitter.com/Lu76l4dfrb

Dans la foulée d'un article de Bleacher Report indiquant qu'il ne se sentait pas bien à Brooklyn, James Harden a sorti un gros match (33 pts, 12 rbds, 11 pds), sans pouvoir parvenir à combler totalement les absences de Kevin Durant et Kyrie Irving.

- Joel Embiid continue d'être seul sur sa planète depuis quelques semaines. Le pivot des Sixers a permis à son équipe de ne pas tomber dans le piège des Pelicans cette nuit, avec un match encore pharaonique : 42 points (12 dans le 4e QT), 14 rebonds, 4 passes et 4 contres, à 18/20 sur la ligne.

Une perf de très haut niveau, bien dans la lignée de ce qu'il propose depuis le début de l'année et qui est en train de ramener Philadelphie vers les sommets de l'Est.

- Les Nuggets retrouvaient les Pistons pour la deuxième fois en trois jours. La donne n'a pas beaucoup changé : Nikola Jokic est toujours beaucoup trop fort pour Detroit. Le MVP en titre a posé 28 points, 21 rebonds et 9 passes pour aider son équipe à se défaire d'une partie coriace. Le sang froid de Monte Morris, auteur de quatre lancers dans les 11 dernières secondes du match, a aussi beaucoup aidé.

Cade Cunningham (34 pts, record personnel) a réussi une deuxième partie de match admirable en aidant son équipe à recoller au score. Killian Hayes, remplaçant, a apporté 6 points, 8 passes et 2 interceptions en 29 minutes.

- Pascal Siakam est un garçon plein de surprises. Alors que les Raptors ont dû affronter Charlotte sans Fred VanVleet, ni Scottie Barnes, le Camerounais s'est mué en meneur de jeu pour poser 12 passes décisives (record en carrière) et 24 points afin d'aider Toronto à l'emporter. Gary Trent Jr (32 pts) et OG Anunoby (24 pts) ont apporté leur écot.

- Les Kings ont été apocalyptiques sur le parquet des Celtics et l'absence de De'Aaron Fox ne peut pas tout justifier. Sacramento a compté jusqu'à... 60 points de retard, pour s'incliner finalement de 53 points, dans une partie où Jayson Tatum (36 pts) et Jaylen Brown (30 pts, 10 rbds) ont eu le temps de cartonner avant de se reposer durant tout le 4e quart-temps.

Jayson Tatum & Jaylen Brown WENT OFF in the @celtics win, combining for 66 PTS! #BleedGreen@jaytatum0: 36 PTS, 6 AST, 7 3PM@FCHWPO: 30 PTS, 10 REB, 5 3PM pic.twitter.com/aor5xN5AA0

— NBA (@NBA) January 26, 2022