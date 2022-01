7 points en 9 secondes : Le comeback improbable et héroïque de Luke Kennard

Une pensée pour tous les supporters des Los Angeles Clippers ou des Washington Wizards qui sont partis à la mi-temps en supposant que la rencontre était pliée. Une autre pour ceux qui ont manqué les 9 dernières secondes et qui imaginaient déjà le match gagné pour la franchise de D.C. Il faut dire qu'avec 35 points d'avance à la mi-temps et encore 6 longueurs à quelques instants du buzzer, Bradley Beal et ses coéquipiers semblaient bien embarqués. Mais ils se sont fait renverser par les rois du comeback. Et par un Luke Kennard en mode Reggie Miller.

Héros de la soirée, l'arrière de Los Angeles a claqué 7 points de suite en deux possessions pour faire gagner les siens. Avec d'abord un panier primé en sortie de temps mort. Les Wizards ont paniqué sur la remise en jeu suivante. Incapables de trouver une option de passe au bout de 5 secondes, ils ont été contraints de rendre la balle aux Clippers. Kennard a alors porté le coup de grâce : un panier à trois-points pour égaliser... avec la faute de Beal en prime ! Il a converti le lancer pour conclure la remontée incroyable des Californiens.

KENNARD AND-1 FOR THE WIN 😳 pic.twitter.com/Cz6YpQvbF1 — NBA TV (@NBATV) January 26, 2022

C'est la troisième fois que L.A. gagne après avoir compté au moins 24 points de retard, et ça juste en janvier. Improbable. Incroyable. Héroïque.