James Harden attendrait impatiemment la free agency pour changer d'air. Celui de Brooklyn et la situation des Nets ne lui conviendraient plus.

Les rumeurs d'un départ de James Harden à l'intersaison sont en train de gagner en consistance... On disait jusque-là que le MVP 2018 était intrigué par d'autres projets que celui de Brooklyn, mais à en croire Bleacher Report la situation est bien plus inquiétante pour les Nets. Selon le journaliste Jake Fischer, Harden n'est tout simplement pas heureux et si ce qu'il raconte est vrai, il y a le feu au lac.

D'après Fischer, James Harden ne se plaît pas à Brooklyn et préférait mille fois son style de vie à Houston, où il était réputé pour profiter allègrement de la vie nocturne. Le climat ne lui conviendrait pas, pas plus que les impôts, bien plus élevés à New York qu'au Texas. Sportivement, ça ne va pas non plus.

Harden en aurait particulièrement après deux membres des Nets : Kyrie Irving et Steve Nash... Pour le premier, ça ne surprendra personne. Les passe-droits dont bénéficie Kyrie pour pouvoir être un joueur à mi-temps frustreraient le "Bearded One", tout sauf ravi de devoir porter l'équipe sur ses épaules lorsque son camarade n'est pas là, surtout maintenant que Kevin Durant est blessé.

Pour ce qui est de Nash, c'est le fait que l'ancien meneur n'hésite pas à laisser des seconds couteaux sur le terrain dans le money time s'il estime qu'ils sont chauds, plutôt que d'aligner un line-up défini à l'avance, qui perturberait James Harden.

Il fat être clair : i ln'y aura pas de demande de trade de sa part avant la deadline, mais il est désormais sûr et certain que l'arrière de 32 ans va tester le marché pour la première fois de sa carrière. Si une situation qu'il juge plus avantageuse pour lui et pour sa vie personnelle se présente, il ne faudra pas être étonné de le voir faire un choix qui risque de contrarier les fans.

