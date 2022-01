Brooklyn ou Philly, James Harden avait déjà fait un choix

La rumeur prend de l’ampleur depuis quelques jours : les Philadelphia Sixers préféreraient ne pas transférer Ben Simmons en cours de saison parce qu’ils auraient pour ambition de récupérer James Harden l’été prochain. De quoi faire rêver les supporters de la franchise. Une association entre l’arrière All-Star et un Joel Embiid au sommet de son art pourrait faire des étincelles.

Mais il vaut mieux tempérer ses esprits avant d’imaginer un duo aussi redoutable en Pennsylvanie. Même si Harden venait à quitter les Brooklyn Nets – où il n’a pas prolongé pour l’instant – le rameuter à Philly serait une mission bien délicate. Il faudrait pour ça que les New-yorkais soient intéressés par Ben Simmons.

Les Sixers ne peuvent pas juste signer James Harden. Ils n’ont pas l’espace suffisant sous le cap. C’est pour ça qu’ils doivent se séparer de leur star australienne, qui refuse de jouer depuis le coup d’envoi de la saison et dont la valeur baisse chaque semaine qui passe.

Si jamais Harden voulait vraiment partir, les Nets pourraient très bien essayer de négocier avec une autre franchise pour récupérer une contrepartie éventuellement plus intéressante que Simmons – même si ce dernier serait idéal dans un rôle de « pivot small ball » au côté de Kevin Durant et Kyrie Irving. Les dirigeants auraient aussi pour option de signer un autre joueur libre à la place. Bradley Beal ou Zach LaVine par exemple.

Surtout, un élément important semble souvent oublié dans cette histoire : James Harden a le choix. Rien n’indique qu’il souhaite quitter NY. Ni même rejoindre Philadelphia. Et cette décision, il l’avait en réalité déjà prise l’an dernier ! Le journaliste Shams Charania rappelle que les Rockets lui ont laissé la possibilité de choisir sa destination préférée entre les Nets et les Sixers. Et ce sont bien les couleurs de Brooklyn qu’il défend aujourd’hui.

