Sauf surprise, Ben Simmons restera à Philadelphie jusqu'à la fin de la saison dans son placard doré. Selon Shams Charania de The Athletic, les Sixers n'ont plus qu'une idée en tête : utiliser l'Australien mécontent durant l'été dans un sign-and-trade pour recruter James Harden.

L'arrière des Brooklyn Nets est en fin de contrat et des rumeurs persistantes font état d'une envie de, déjà, changer de décor après une saison et demi avec les Nets. Charania indique que des équipes vont continuer d'envoyer des propositions aux Sixers jusqu'à la deadline, notamment les Atlanta Hawks, mais que leurs chances de convaincre Daryl Morey sont quasiment nulles.

Le General Manager de Philadelphie serait déjà tourné vers cette possibilité d'associer James Harden à Joel Embiid, pour un one-two punch avec un intérieur dominant d'un genre que le "Bearded One" n'a jamais connu. L'article de The Athletic indique que les Sixers ne sont pas contre l'idée d'utiliser Ben Simmons pour faire venir une autre superstar que James Harden, mais on a du mal à voir quel joueur cela pourrait concerner.

La situation reste donc assez ubuesque, avec un Simmons tout à fait apte à jouer mais qui aura passé au moins une saison blanche sur un contrat courant jusqu'en 2025. Pendant que ce dernier est en salle d'attente, Joel Embiid se décarcasse et fait une saison de MVP pour tenter de ramener Philadelphie au sommet de la Conférence Est après un démarrage poussif.

Pourquoi les Sixers sont en train de faire n'importe quoi avec Ben Simmons