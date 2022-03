Ben Simmons n’est pas du tout prêt à jouer, avoue Steve Nash

Après leur victoire à Philadelphie, les Brooklyn Nets ont retrouvé le moral et semblent pouvoir affronter la fin de saison avec optimisme. Ils seraient quand même sans doute plus sereins s'ils pouvaient compter sur Ben Simmons. Malheureusement, le retour au jeu annoncé de l'Australien continue d'être différé et l'optimisme n'est pas franchement de mise du côté de Steve Nash.

Alors que l'on annonçait un comeback et une première dans les jours qui viennent, une fois le déplacement houleux à Philadelphie passé, Simmons n'est pas encore apte à disputer un match NBA, de l'aveu même de son coach.

"Ben Simmons n'est pas prêt à jouer, ne serait-ce que sur du un contre un. Donc encore moins pour du trois contre trois ou du cinq contre cinq. Il doit arriver à un état où il peut jouer à fond sans contact. Puis on espère ensuite pouvoir rapidement passer au un contre un, au trois contre trois et à des matches officiels".

Les Nets, 8e de la Conférence Est, ont encore 15 matches à jouer en saison régulière. Les fans espèrent forcément, surtout avec les restrictions autour de Kyrie Irving, que Ben Simmons pourra jouer de manière significative avant le début des playoffs. Brooklyn disputera très probablement le play-in tournament et tout renfort sera le bienvenu.

Les Nets voulaient climatiser la salle des 76ers pour Ben Simmons