Les Nets voulaient climatiser la salle des 76ers pour Ben Simmons

On promettait l'enfer à Ben Simmons pour son retour à Philadelphie. Et bien évidemment, le nouveau joueur des Brooklyn Nets a eu le droit à un accueil hostile. Dès sa sortie de l'hôtel, l'Australien a été ciblé par les fans des Philadelphia Sixers.

Présent pour aider Patty Mills pendant l'échauffement, le jeune talent a reçu des huées pendant 20 minutes. Ensuite sur le banc pour assister à cette rencontre, le natif de Melbourne a passé... une soirée plutôt tranquille.

Malgré quelques chants à l'encontre de Simmons, le public du Wells Fargo Center, canalisé par un important service de sécurité, a été surtout climatisé par les Nets ! Une vraie mission pour Kevin Durant et Kyrie Irving.

"C'était un bon environnement au début. Mais ça ne s'est pas terminé comme ça. Si nous avons joué pour lui ? Bien évidemment. Je pense parler pour tout le monde. Nous considérons Ben comme notre frère, nous savions donc qu'il allait se retrouver dans un environnement hostile sans avoir la possibilité de jouer. Alors nous voulions venir ici et forcer les fans à se concentrer sur le terrain plutôt que sur lui. Et on a réussi, c'est difficile pour eux de chanter contre Ben Simmons quand tu prends une telle défaite", a lâché Kevin Durant. "Je pense que jouer pour Ben, mais aussi cette soirée, signifiait beaucoup pour lui, également pour Dre et Seth. Quand tu te retrouves échangé dans cette ligue, ce n'est pas facile à gérer. Vous devez ramasser vos affaires, quitter un foyer, changer de ville, ce n'est pas toujours facile. Donc nous avons essayé de les accueillir à bras ouverts. Pour ce match, nous avions l'impression d'avoir Ben dans nos cœurs. Vous pouviez le voir, il le portait sur lui, nous voulions jouer pour lui et bien le faire. Si vous vous en prenez à Ben, vous vous en prenez à nous. Si vous vous en prenez à n'importe quel autre membre de l'équipe, vous vous en prenez à nous tous, et c'est notre mentalité", a ainsi résumé Kyrie Irving.

Le résultat ? Une large victoire (129-100) et surtout une véritable démonstration. Durant (25 points), Irving (22 points) et Seth Curry (24 points) ont rapidement plié cette rencontre. Et dès la pause, les supporters des 76ers avaient donc déjà moins l'envie de chahuter Ben Simmons.

Ben Simmons, son plan pour récupérer ses 19 millions perdus aux 76ers