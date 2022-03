Ben Simmons, son plan pour récupérer ses 19 millions perdus aux 76ers

Envoyé aux Brooklyn Nets lors de la deadline des trades, Ben Simmons n'a pas l'intention de refermer son conflit avec les Philadelphia Sixers. Après une grève pour quitter la franchise l'été dernier, l'Australien avait évoqué un problème lié à la santé mentale afin d'expliquer son absence depuis le début de la saison régulière.

Face à cette situation, les 76ers ont continué de lui infliger des demandes. Pour deux raisons. Tout d'abord, à cause de son refus de rencontrer un professionnel choisi par l'équipe. Et ensuite, en raison de l'absence d'un document justifiant son indisponibilité et expliquant le protocole suivi pour permettre son retour.

Ainsi, avant son départ, le jeune talent a perdu plus de 19 millions de dollars. Et d'après les informations du journaliste de PhillyVoice Kyle Neubeck, Simmons compte bien récupérer son argent. Avec son agent Rich Paul, le nouveau joueur des Nets va donc lancer une procédure auprès de la NBA.

L'objectif ? Prouver que cette sanction était injustifiée avec une vraie incapacité à disputer un match de haut niveau. D'ailleurs, il se dit que le déplacement du #1 pick de la Draft NBA 2016 avec les Nets sur le terrain des 76ers malgré son indisponibilité pourrait lui permettre d'ajouter un argument à son dossier.

Dans l'hypothèse d'un accueil particulièrement hostile et peut-être même d'un débordement du public du Wells Fargo Center, le clan Ben Simmons disposerait d'un argument supplémentaire. Conscients de ce risque, les Sixers ont d'ailleurs prévu de renforcer la sécurité pour éviter le moindre dérapage.

Car pour l'instant, par rapport aux accords collectifs, Philadelphie semble être protégé dans cette affaire.

Pourquoi Ben Simmons doit absolument s’inspirer de Giannis