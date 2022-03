On s'en doutait depuis l'annonce de son arrivée et les délais envisagés pour son retour : Ben Simmons ne fera pas son retour à Philadelphie sous le maillot des Brooklyn Nets dans la nuit de jeudi à vendredi, comme l'a annoncé Shams Charania de The Athletic. MAIS, et c'est un mais d'importance, ce n'est pas pour autant que l'Australien va se défiler et éviter l'accueil salé de ses anciens fans.

Il est prévu que Simmons fasse le déplacement entre New York et la Pennsylvanie avec le groupe de Steve Nash. Il sera même sur le banc avec ses nouveaux coéquipiers, s'exposant donc à des chants et des mots doux qui lui seront directement destinés. On suppose que l'annonceur de la salle n'ira pas jusqu'à annoncer sa présence, mais les caméras en action au Wells Fargo Center projetteront très probablement les images de Ben Simmons au bord du terrain.

Ceux qui espéraient le voir jouer pour la première fois sous ses nouvelles couleurs devront patienter un peu. Quant aux vraies retrouvailles avec les Sixers et leurs fans - de la mère au foyer au présentateur météo - qui attendent la moindre occasion pour dire à Simmons leur façon de penser, cela arrivera peut-être durant les playoffs, où les deux équipes ont de sérieuses chances de s'affronter à un moment.

Simmons a joué quatre saisons avec les Sixers, avant de volontairement se mettre en retrait de l'équipe et de demander son trade, survenu juste avant la deadline dans le cadre d'un échange avec James Harden.

Ben Simmons will not play in Thursday’s Nets-76ers – but is expected to make the return trip to Philadelphia and join team on bench inside Wells Fargo Center, sources say. More: pic.twitter.com/3orGREnaX8 — Shams Charania (@ShamsCharania) March 7, 2022

