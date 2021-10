Même le présentateur météo local promet l’enfer à Ben Simmons…

La saga du départ de Ben Simmons est toujours en cours et commence à dépasser le cadre sportif. Tout le monde à Philadelphie a son avis sur la question et de plus en plus de locaux sont particulièrement agacés par la position adoptée par l'Australien. Si Simmons a eu le malheur de zapper sur NBC10 Philadelphie samedi, il a pu voir que même le présentateur météo iconique de la chaîne, Glenn "Hurricane" Schwartz, a son mot à dire à ce sujet. Et il n'est pas tendre...

Avant de se voir passer la parole par la présentatrice, Schwartz a sorti le lance-roquettes.

"Contrairement à Ben Simmons, on a dû se pointer au boulot aujourd'hui. Je suis ravi de travailler ici. Mais c'est quoi son problème à ce gars ? J'étais au dernier match des Sixers. Les fans l'ont vraiment bien traité. Ils l'ont encouragé et ne l'ont pas sifflé. Attends de voir quand tu viendras jouer à Philly avec une autre équipe. Tu pourras voir comment on accueille les gens à Philadelphie".

Ben Simmons a, comme prévu, refusé de se rendre au training camp des Philadelphie Sixers qui a débuté il y a quelques jours. Un trade semble toujours aussi difficile à réaliser, tant les prétendants hésitent à monter un package à la hauteur de ce que réclament les Sixers. Daryl Morey, le General Manager, semble prêt à patienter et à laisser Simmons au placard jusqu'à la prochaine deadline des trades en février au minimum...

Dans tous les cas, lorsque le meneur All-Star aura trouvé une nouvelle terre d'accueil, il peut effectivement s'attendre à un retour houleux. Que ce soit en NBA ou dans les autres sports US, les fans de Philadelphie ont la réputation d'être parmi les plus bouillants et parfois incontrôlables de tout le pays.

🏀 Our own @HurricaneNBC10 doesn't hold back on Ben Simmons. "What is wrong with that guy?" https://t.co/d9J1MR2VNg pic.twitter.com/GkPcYAW3yS — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) September 27, 2021

