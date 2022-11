Ben Simmons a choisi le meilleur moment pour retrouver de la confiance et de la solidité mentale. Dans la nuit de mardi à mercredi, il sera de retour à Philadelphie pour la première fois en match officiel depuis son départ houleux des Sixers. Le comeback aurait été encore plus compliqué si Simmons ne sortait pas de deux bons matches, dont le dernier face à Memphis, où il a fini avec 22 points, 8 rebonds et 5 passes, en donnant l'impression de ne plus fuir le cercle. Il le sera quand même et Simmons le sait.

Interrogé sur la perspective de recevoir un accueil particulièrement chaud dans son ancienne ville, l'Australien a affiché de la bonne humeur et une certaine sérénité.

"Je suis prêt à jouer mardi. Pourquoi, il se passe quelque chose de particulier (il sourit) ? Est-ce qu'assez de temps a passé pour que l'accueil ne soit pas si mauvais ? A Philly ?! (il sourit). Je sais très bien ce qui m'attend, ça fait partie du jeu. Les fans de Philly sont incroyables, ils soutiennent leur équipe jusqu'à la mort. C'est ce que je respecte chez eux et dans cette ville. Jouer à Philadelphie est une opportunité unique dans une carrière".

Certains fans des Sixers auront peut-être adouci leur position vu qu'un peu d'eau a coulé sous les ponts, mais l'immense majorité en veut encore à Ben Simmons et lui a promis l'enfer. Il faut quand même se rappeler que toute la ville avait fini par se liguer contre lui, du fan de base jusqu'au présentateur météo. Le public de Philadelphie a toujours été l'un des plus chauds du sport américain et la bronca à l'entrée de Simmons et à chaque fois qu'il touchera la balle risque de battre des records en termes de décibels.

Une fois que ce sera passé et s'il en ressort entier, Ben Simmons aura effacé l'un des derniers obstacles qui le séparent d'un retour à son meilleur niveau.

Même le présentateur météo local promet l'enfer à Ben Simmons