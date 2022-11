Ben Simmons fait son retour à Philadelphie en match officiel cette nuit avec les Nets. Il l'a déjà dit, il sait que l'accueil qui lui sera réservé sera chaud. Les mois n'ont pas atténué la rancoeur des fans des Sixers envers lui, après sa saison blanche par refus de reporter les couleurs locales. Rappelez-vous l'année dernière, peu après sa demande de trade : la ville entière voulait sa peau. Même en zappant sur NBC10 Philadelphie on pouvait voir le présentateur météo iconique de la chaîne, Glenn "Hurricane" Schwartz, donner son avis pas très tendre au moment de parler du temps qu'il ferait ce jour-là.

"Contrairement à Ben Simmons, on a dû se pointer au boulot aujourd'hui. Je suis ravi de travailler ici. Mais c'est quoi son problème à ce gars ? J'étais au dernier match des Sixers. Les fans l'ont vraiment bien traité. Ils l'ont encouragé et ne l'ont pas sifflé. Attends de voir quand tu viendras jouer à Philly avec une autre équipe. Tu pourras voir comment on accueille les gens à Philadelphie".

Que ce soit en NBA ou dans les autres sports US, les fans de Philadelphie ont la réputation d'être parmi les plus bouillants et parfois incontrôlables de tout le pays. Ben Simmons en est conscient et sait que cette rencontre est un véritable test psychologique pour lui.

🏀 Our own @HurricaneNBC10 doesn't hold back on Ben Simmons. "What is wrong with that guy?" https://t.co/d9J1MR2VNg pic.twitter.com/GkPcYAW3yS — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) September 27, 2021

Ben Simmons sait qu'il va vivre un enfer à Philadelphie et s'en amuse