Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Sixers : 129-100

Warriors @ Nuggets : 113-102

Kevin Durant tacle les fans NBA et prévoit un retour difficile pour Ben Simmons

On espérait un bon gros match accroché entre les Sixers et les Nets, sur fond de retour de Ben Simmons à Philadelphie, même si c'était seulement en tant que spectateur. Le suspense a tellement peu duré et Philly a tellement déjoué que les fans venus conspuer l'Australien ont rapidement tourné leur colère sur leur propre équipe. Brooklyn a écrasé Philadelphie et gâché la soirée des locaux.

A la pause, les Nets menaient déjà de 21 points. La répartition du scoring entre Kevin Durant (25 pts), Seth Curry (24 pts) et Kyrie Irving (22 pts) a été parfaite et a dérouté l'adversaire. Les Sixers ont mal choisi leur match pour enregistrer leur première défaite depuis l'arrivée de James Harden. Harden est lui-même passé à côté de l'événement avec un vilain 3/17 que Joel Embiid (27 pts, 12 rbds à 5/17) n'a pas pu compenser.

KD & Kyrie were locked in from tip-off, scoring 11 points a piece in the 1st quarter to lead the @BrooklynNets to the wire-to-wire victory! #NetsWorld Kevin Durant: 25 PTS, 14 REB, 7 AST, 2 STL

Kyrie Irving: 22 PTS, 4 REB, 5 AST, 2 BLK, 5 3PM

- Ben Simmons est arrivé une petite heure avant le coup d'envoi et a passé 20 minutes à alimenter Patty Mills lors de son échauffement. Juste avant, il avait été chahuté à sa sortie du bus. Sur le terrain, il a simplement salué Doc Rivers mais n'a pas eu d'interaction avec ses anciens coéquipiers.

- Les Warriors ont réussi leur finish à merveille sur le parquet de Denver. Menés de 9 points à la pause, puis en contrôle dans le 3e, les joueurs de Steve Kerr ont été rejoints à l'approche du money time. C'est là que Stephen Curry (34 pts) a sorti la boîte à drives et à passes décisives. Le double MVP a marqué deux paniers pour égaliser et virer en tête.

Puis c'est Jordan Poole (21 pts) qui, coup sur coup à trois points, a fait mouche pour permettre à Golden State de prendre le large et de revenir à hauteur de Memphis dans la Conférence Ouest. C'est le cinquième match consécutif à 20 points ou plus pour Poole.

Jordan Poole knocks down back-to-back threes in the CLUTCH to put the @warriors up 8 on TNT!

Du côté des Nuggets, Nikola Jokic s'est retrouvé un peu seul pour malmener les Warriors en attaque : 23 points, 12 rebonds et 9 passes à 9/21.