Ce soir, Ben Simmons va revenir en Pennsylvanie affronter son ancienne équipe des Philadelphia Sixers. La nouvelle recrue des Brooklyn Nets doit s’attendre à un accueil tendu après le cirque qui a conduit à son départ. Son coéquipier Kevin Durant est bien placé pour le savoir.

Dans un contexte différent, KD s’était fait huer pour son premier match à OKC sous les couleurs des Golden State Warriors.

CQFR : Giannis et Tatum régalent, Jalen Green éteint les Lakers

Interrogé sur le sujet, Kevin Durant a averti que Ben Simmons devait s’attendre à des « attaques personnelles ». Il en a profité pour tacler les fans NBA, ou du moins certains fans. De manière plus ou moins légitime… En tout cas, il ne compte pas donner de conseils à son équipier sur la manière de gérer la situation :

Ou qu’ils créent des burner accounts sur Twitter pour faire passer leur frustration et leur rage… Bref, on sait KD souvent en guerre avec les médias, les fans ou le reste du monde. Et peut-être même au final avec lui-même. Et la situation n’a certainement pas été facile à vivre pour Ben Simmons ces derniers mois. Mais le fait est que lui, Rich Paul et son entourage ne l’ont pas non plus géré de la meilleure des manières vis-à-vis de fans des Sixers qui ont pu se sentir floués.

Même si le public doit aussi savoir rester à sa place, Kevin Durant doit comprendre que ceux qui paient indirectement son salaire sont en droit d’espérer un minimum de respect de la part des joueurs envers les franchises qu’ils supportent. Comme ils sont en droit d’espérer un minimum de respect de la part des franchises envers les joueurs dont ils sont fans.

Et que, lorsque ce n’est pas le cas, leur passion peut les pousser parfois à beaucoup de virulence. Comme lui a pu parfois aller trop loin, dans les médias ou sur Twitter, avec son vrai compte ou des faux…

Kevin Durant said he hasn't offered advice to Ben Simmons about returning to Philly, and spoke on fans that come to games to heckle:

"Some people don't even enjoy basketball. Their lives are so s***ty that they just get to aim it at other people" pic.twitter.com/X4lq6j3NBK

— Nets Videos (@SNYNets) March 9, 2022