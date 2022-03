Pour son propre bien, Russell Westbrook doit quitter les Lakers

Russell Westbrook est méconnaissable sur le terrain et pris pour cible en dehors. La situation n'est plus tenable. Vivement la fin de saison.

Russell Westbrook vit un calvaire collectif et individuel cette saison et on a presque hâte pour lui et les Lakers que celle-ci s'arrête. Le MVP 2017 est méconnaissable sur le terrain et sert de bouc émissaire aux fans, dans des proportions qui deviennent insupportables pour sa famille.

Westbrook n'est pas responsable de tous les maux des Lakers, loin de là. Ce n'est pas lui qui a mis sur pied le trade que toute la franchise regrette aujourd'hui. Ce n'est pas lui, non plus, qui est constamment dans l'incapacité de jouer à cause d'un physique trop fragile.

Là où Russ peut en revanche se dire qu'il n'est plus vraiment lui-même et qu'il doit se faire violence, c'est dans l'intensité sur le terrain. Mais est-il en capacité psychologique de le faire ?

L'ancien d'OKC, Houston et Washington a toujours été un basketteur qui jouait à 2000%, quel que soit le contexte. Qu'il s'agisse d'une incompréhension tactique avec Frank Vogel, d'un manque d'alchimie avec ses coéquipiers ou de soucis personnels, Russell Westbrook n'est plus lui-même.

Certes, le Californien n'a jamais été un défenseur d'élite. Mais le voir aussi spectateur que sur cette séquence en début de match contre les Spurs la nuit dernière a de quoi interpeller.

Russ controller disconnected With all due respect 😭😭😭 pic.twitter.com/kL4WYeNA1d — Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) March 8, 2022

Westbrook n'ose presque plus se faire mal, que ce soit en attaque ou en défense. A l'image de ce qu'il a parfois montré en conférence de presse ces dernières semaines, il semble déconnecté, déprimé et presque malheureux d'être là.

Après la défaite contre les Spurs, le point guard des Lakers s'est un peu ouvert sur ce qui le faisait souffrir en ce moment : les attaques contre sa famille et contre lui, bien que sa femme Nina n'hésite pas à aller au feu pour lui sur les réseaux.

"Je suis derrière elle. Elle a atteint un point où c'est devenu vraiment pesant. Ma famille ne veut même plus venir aux matches à domicile et c'est extrêmement contrariant pour moi. Je n'ai plus envie que mes enfants viennent me voir jouer parce que je ne veux pas qu'ils entendent leur père se faire insulter. Ma famille se fait harceler quotidiennement".

Absolument rien ne justifie que des fans s'en prennent directement ou indirectement à des joueurs et à leurs familles de manière aussi agressive. Russell Westbrook a raison de mettre ce problème sur la table. En revanche, l'animosité presque exaspérante que lui témoignent les fans ne peut pas tout expliquer non plus. Ses difficultés et celles des Lakers existaient avant ce déferlement.

Une fois la saison terminée, il est probable que Westbrook ne porte plus le maillot des Lakers, que ce soit grâce à un trade ou un buy-out. Tout ce qu'on lui souhaitera alors, c'est de retrouver la quiétude et l'envie de donner le meilleur de lui-même.

Il reste tout de même une saison régulière à jouer, possiblement des playoffs, et une image à redorer...

