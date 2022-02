Parmi les équipes les plus talentueuses qui n'auront jamais réussi à remporter le titre, on risque de souvent repenser au Oklahoma City Thunder des années 2010. OKC a eu trois futurs MVP dans ses rangs en même temps pendant quelques saisons : Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden.

Une fois Harden envoyé à Houston pour ce qui reste l'un des pires trades de mémoire récente, le Thunder est plusieurs fois passé proche d'une qualification en Finales avec le tandem KD-RussWest, sans parvenir à ses fins.

Si Durant a quitté la franchise pour rejoindre les Golden State Warriors, c'est aussi parce que la dynamique avec son acolyte ne lui convenait plus. Il a souvent été reproché à Westbrook, surtout en playoffs, de ne pas tenir compte du fait qu'il avait à ses côtés l'attaquant le plus létal de la ligue et de "croquer" un peu trop dans des matches-clés.

Et si Kobe Bryant avait finalement quelque chose à voir là-dedans ?

Quand Kobe Bryant expliquait pourquoi Kevin Durant est injouable

On ne dit pas que Russell Westbrook avait besoin d'être beaucoup poussé pour la jouer un peu trop individualiste, mais ce qu'a raconté Adrian Wojnarowski dans l'un des épisodes de son podcast est assez amusant. Il faut se souvenir qu'à cette époque, les Lakers débordaient d'ambition et venaient de recruter Dwight Howard et Steve Nash. OKC était clairement un rival à déstabiliser autant que possible si l'occasion se présentait. Kobe Bryant l'a saisie lors des Jeux Olympiques 2012 à Londres.

"Je me souviens qu'en 2012, Kobe Bryant a passé une partie de son temps aux Jeux Olympiques à dire à Russell Westbrook : 'Tu sais, c'est toi qui devrait gagner ces titres de meilleur scoreur. Je ne sais pas pourquoi tu laisses Kevin les gagner. C'est toi qui dois le faire'. Tout ce que Kobe pouvait faire pour semer une petite graine de dédain entre deux coéquipiers d'équipes adverses, il le faisait. C'était assez drôle".

Kevin Durant venait en effet de remporter trois titres de meilleur marqueur NBA avec le Thunder et en a remporté un quatrième lors de sa saison MVP en 2013-2014. Russell Westbrook s'est exécuté en 2014-2015, en devenant le scoring champion de la ligue pour la première fois de sa carrière.

Deux ans plus tard, KD le prenait par surprise et rejoignait la bande de Stephen Curry dans la Bay Area. Démarrait alors une guerre froide finalement à peu près résolue aujourd'hui, même si leur relation n'est pas la même.

Une nouvelle preuve que le Black Mamba était vraiment létal dans tous les compartiments du jeu.