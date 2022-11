Les Nets toujours frustrés par Ben Simmons ?

Le niveau de jeu et les pépins physiques à répétition de Ben Simmons inquiéteraient le staff mais aussi les joueurs des Brooklyn Nets.

Les Brooklyn Nets ont pris une terrible raclée la nuit dernière, en encaissant notamment 153 points contre les Sacramento Kings. Seule éclaircie de cette soirée cauchemardesque : la prestation convenable de Ben Simmons, auteur de 11 points en 20 minutes. Rien d’extraordinaire mais c’est tout de même sa meilleure performance chiffrée depuis le 14 juin 2021. Parce qu’en dehors de cette rencontres et de quelques bouts de match, l’Australien a été très discret voire inexistant depuis le début de saison.

Parfois littéralement. Il a déjà manqué plusieurs sorties en raison de douleurs au genou. Et ça commence à sérieusement frustrer sa franchise, selon les sources rapportées par Shams Charania de The Athletic. Les dirigeants, les coaches et même les joueurs des Nets se demanderaient ce qui se passe avec le premier choix de la draft 2016. Certains auraient même questionné ses motivations.

Ben Simmons aurait par exemple été au cœur de la réunion entre les joueurs de l’équipe le 29 octobre dernier. Markieff Morris aurait pointé du doigt le besoin pour les Nets que le jeune homme affronte l’adversité et affiche un meilleur état d’esprit. Brooklyn a besoin que l’ancien All-Star retrouve son niveau de jeu. Il tourne pour l’instant à 5,8 points, 6,1 rebonds et 5,6 passes. Il a notamment perdu sa place de titulaire et sort désormais du banc.

