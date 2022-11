Ben Simmons dégoûté par les “conneries” autour du basket…

Depuis son arrivée en NBA en 2016, Ben Simmons, en tant que #1 pick de la Draft, suscite de grandes attentes. Avec son talent et son potentiel, l'Australien a tout de suite été sous le feu des projecteurs. Et en 6 ans, le joueur des Brooklyn Nets a suscité de très nombreux débats.

Autour de sa jeune carrière, il y a déjà eu plusieurs feuilletons. Avec notamment cette situation particulièrement étonnante l'an dernier aux Philadelphia Sixers avec une année blanche liée à des problèmes par rapport à sa santé mentale.

Et sans surprise, Simmons affiche une grosse lassitude sur les "conneries" autour du basket.

"J'aime ce jeu. Est-ce que j'aime toutes les conneries autour ? Non. Mais j'aime ce jeu et ça vient forcément avec... C'est comme ça. J'aime jouer au basket et j'aime mon travail. Et cela ne peut pas être parfait tous les jours.

Il y a des jours moins bons, mais c'est la vie. C'est un ascenseur émotionnel. Il y a des bons jours, des mauvais jours. Mais c'est aussi la vie. Il faut s'accrocher", a répondu Ben Simmons devant les médias.