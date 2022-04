Ben Simmons, le retour se précise… ou simple coup de bluff ?

Les Brooklyn Nets ont beau avoir Kevin Durant et Kyrie Irving, ils paraissent tout de même encore un peu juste pour vraiment aller chercher le titre cette saison. Parce que derrière eux, l’équipe reste finalement assez faible et désorganisée. Ben Simmons pourrait faire du bien aux joueurs de Steve Nash en apportant du liant, de la défense, du playmaking. Un « glue guy » de luxe.

Mais ce dernier n’a pas joué de la saison. Malgré ça, il se murmure de plus en plus qu’il sera prêt pour reprendre au cours des playoffs. Shams Charania a même communiqué une période visée par l’Australien. Ce dernier chercherait à rejouer entre le Game 4 et le Game 6 du premier tour contre les Boston Celtics.

Sources: Nets three-time All-Star Ben Simmons is targeting a return within Games 4-6 (April 25-29) of first round series vs. Celtics.

Discussing Simmons and more on @Stadium NBA Playoff Preview Show: https://t.co/bEFYKs2ObS

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 14, 2022