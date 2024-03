Ben Simmons out jusqu’à la fin de la saison, la spirale négative continue

Ben Simmons ne rejouera plus de la saison. C'est tristement devenu une habitude pour l'Australien, auquel il reste une année de contrat à 40 millions de dollars.

En début de saison, Ben Simmons s'était livré sur ses dernières saisons difficiles et sur les problèmes de blessures qui ont freiné son début de carrière prometteur. Le meneur des Nets semblait être dans un environnement sain et positif à Brooklyn. Malheureusement, ça n'a duré qu'un temps, puisque l'Australien a de nouveau connu des pépins au dos, au point d'être incapable de jouer plus que 15 matches. Les Nets ont annoncé jeudi que Ben Simmons serait éloigné des terrain jusqu'à la fin de la saison.

Après une saison blanche en 2021-2022, 42 matches en 2022-2023 et 15 en 2023-2024, l'ancien joueur des Sixers n'a plus le profil d'un joueur fiable digne d'un contrat à 40 millions de dollars la saison. C'est le montant que lui donneront les Nets la saison prochaine s'ils décident de le conserver plutôt que de tenter d'arrêter les frais et de tenter de le trader à tout prix.

