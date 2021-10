Quand le public des Pelicans chambre Ben Simmons avec brio

Ben Simmons va peut-être réussir à se faire chambrer dans les 30 salles de la ligue, lui qui se dit prêt à jouer pour les 29 équipes... sauf les Philadelphia Sixers. Suspendu un match par sa franchise en raison de son attitude, l'Australien n'avait pas fait le déplacement à New Orleans pour le premier match de la saison. Une absence remarquée par les supporters des Pelicans, qui n'ont pas raté l'occasion de se moquer de lui avec un chant un peu spécial.

Ce qui est triste, dans cette histoire, c'est que Ben Simmons a joué à la fac en Louisiane. Il devrait être apprécié par le public local. Mais non, même pas. Il faut dire qu'il n'en avait pas grand-chose à secouer de la NCAA et il ne se pointait plus en cours une fois la saison de basket terminée (sans mener les Tiger à la March Madness d'ailleurs).

Il risque bien d'être chahuté dans plusieurs salles. Et évidemment surtout à Philly, où les fans devraient lui réserver un accueil glacial. Ou bouillant. Mais pas dans le bon sens du terme. Enfin ça, c'est quand il sera prêt à faire son retour sur les parquets. Pour l'instant, l'ailier All-Star n'y est pas mentalement. Il est peu probable qu'il revienne de si tôt à la compétition.

Sinon, les Pelicans peuvent chambrer mais ils ont pris 20 points hier soir (117-97).

