Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Hornets : 122-123

Bulls @ Pistons : 94-88

Celtics @ Knicks : 134-138, après deux prolongations

Wizards @ Raptors : 98-83

Cavs @ Grizzlies : 121-132

Rockets @ Wolves : 106-124

Sixers @ Pelicans : 117-97

Magic @ Spurs : 97-123

Thunder @ Jazz : 86-107

Nuggets @ Suns : en cours

Kings @ Blazers : en cours

---

- Evan Fournier se souviendra longtemps de son premier match officiel pour les Knicks au Madison Square Garden ! Le Français a vécu deux prolongations avec sa nouvelle équipe, contre celle qu'il vient de quitter, Boston, et a été décisif durant l'overtime. Outre ses 32 points, l'arrière des Bleus a claqué 4 paniers primés en prolongation, donc celui qui a permis à New York de virer en tête à la fin.

What a Knick debut for @EvanFourmizz. Came up clutch in OT 👌 pic.twitter.com/Eh4febBAi8 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) October 21, 2021

Les Knicks, qui ont plié l'affaire grâce à Derrick Rose à 22 secondes de la fin de la deuxième prolongation, ont survécu à la grosse performance de Jaylen Brown. L'ailier All-Star, tout juste de retour d'une période d'éloignement à cause du Covid, a inscrit 46 points (16/30) pour compenser la soirée cauchemardesque (7/30 !) de son ami Jayson Tatum en termes d'adresse.

Jaylen Brown's career-high 46 points tonight were the most ever in a @celtics season opener 🤯 pic.twitter.com/RjiRtxs0j1 — NBA (@NBA) October 21, 2021

- Julius Randle a clairement envie de montrer que son époustouflante saison dernière n'était pas un heureux accident mais sa nouvelle normalité. Bilan de la nuit pour le All-Star : 35 points, 9 passes, 8 rebonds et 3 contres.

💥 35 points for @J30_RANDLE

💥 8 boards, 9 dimes, 3 blocks Julius Randle GOES OFF in the @nyknicks 2OT win to open the 2021-22 season! #KiaTipOff21 pic.twitter.com/TILicyIhZB — NBA (@NBA) October 21, 2021

LaMelo est déjà très chaud

- LaMelo Ball n'a pas le temps. Après sa belle saison rookie, le meneur des Charlotte Hornets a débuté sa deuxième année en NBA comme il faut. Avec 31 points (7/9 à 3 points), 9 rebonds et 7 passes, le benjamin des Ball a orchestré la victoire des siens à domicile contre Indiana.

Baladés pendant une mi-temps, les joueurs de James Borrego ont placé à un 24-0 dans le 3e quart-temps, avant de plier l'affaire sur deux lancers de PJ Washington à 4.6 secondes de la fin.

- Chris Duarte est devenu le rookie le plus prolifique (27 points) de l'histoire des Pacers sur un premier match en carrière

Démarrage difficile pour Killian Hayes

- Le réveil des Bulls est attendu cette saison. Il faudra faire mieux que lors de ce match très poussif contre Detroit. Malgré les 34 points de Zach LaVine et le double-double de Nikola Vucevic (15 points, 15 rebonds), Chicago n'a pas encore montré beaucoup de certitudes.

Chez les Pistons, Killian Hayes était titulaire mais n'a pas brillé avec 0 point inscrit (0/5), 5 rebonds et 2 passes en 20 minutes. Dwane Casey lui a préféré Cory Joseph sur le reste de la rencontre.

- Après avoir passé toute la saison dernière loin de leurs bases, du côté de Tampa Bay, les Raptors fêtaient leur retour à Toronto. Les Wizards sont venus gâcher la fête en l'emportant assez nettement (jusqu'à 29 points d'avance), grâce notamment aux nouvelles recrues Kyle Kuzma (11 pts, 15 rbds), Spencer Dinwiddie (13 pts) et Montrezl Harrell (22 pts), venues épauler Bradley Beal (23 pts). Pas sûr que ça dure toute l'année, mais Wes Unseld Jr est à 100% de victoires en carrière en NBA.

Ja Morant répond au "perfect" de Jarrett Allen

- Les Grizzlies ont remporté un match plus compliqué et ouvert que ce qu'ils auraient aimé connaître en ouverture, pour la réception des Cavs. Memphis a accéléré dans le 4e quart-temps, le temps que Ja Morant (37 pts, 6 pds), Desmond Bane (22 pts) et De'Anthony Melton (20 pts) préchauffent.

Jarrett Allen a lui fait un perfect avec 25 points à 11/11, devenant le premier joueur depuis 1954 à démarrer une saison NBA à 100% avec au moins 10 tirs pris. Ne rien rater et une habitude pour le chevelu/moustachu, qui avait déjà fini à 11/11 contre OKC en février la saison passée.

Evan Mobley, le rookie des Cavs, a débuté la rencontre et inscrit 17 points pour sa première en NBA.

Rudy Gobert débute sa moisson

- Après un été chargé, Rudy Gobert a repris le boulot avec la même application et le même appétit que d'habitude. Le pivot des Bleus a signé un gros double-double (16 points, 21 rebonds) pour l'entrée en matière sereine du Jazz à domicile contre le Thunder.

Théo Maledon est sorti du banc pendant 21 minutes pour une entrée qui n'a pas spécialement marqué les esprits (4 points, 3 passes).

- Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards ont réglé l'addition en trois quart-temps contre les Houston Rockets. KAT (30 points, 10 rebonds à 11/15 en 29 minutes) et "Ant-Man" (29 pts) ont été à l'origine du très facile succès de leur équipe. Les Wolves menaient de 26 points à la fin du 3e quart-temps, ce qui a poussé Chris Finch a mettre ses cadres au repos par la suite.

- Malgré l'absence de Zion Williamson, les Pelicans ont tenu un peu plus de trois quart-temps contre les Sixers avant de lâcher prise. Il en aurait peut-être été autrement si Jonas Valanciunas n'avait pas fait une entame catastrophique offensivement avec un très inhabituel 3/19...

Du côté de Philadelphie, Joel Embiid a fini en double-double (22 pts, 12 rbds) et on a beaucoup vu Tyrese Maxey (20 pts, 7 rbds, 5 pds), titulaire à la mène en attendant que la situation autour de Ben Simmons évolue. Si le sophomore joue comme ça à chaque fois qu'il a ces responsabilités, les Sixers auront encore moins de scrupules à laisser Simmons au placard.

- Les années passent et la recette ne change pas pour Gregg Popovich. Faute d'avoir une superstar dans ses rangs, le coach texan a réussi à impliquer le collectif en ouverture de la saison à domicile contre Orlando. Sept joueurs des Spurs ont inscrit entre 12 et 19 points, avec un match remarqué de Devin Vassell (19 pts à 3/4 à 3 pts) et un match de point forward de Jakob Poeltl (12 points, 13 rebonds et 7 passes).

Pour sa première apparition en NBA en match officiel, Jalen Suggs avait un peu la tremblote : 10 points à 3/14. Mo Bamba a été le meilleur marqueur du Magic avec 18 points.