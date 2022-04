Ben Simmons renonce au game 4, ça ne va pas améliorer son image

Voilà qui risque de ne pas trop arranger l'opinion que les gens se font de Ben Simmons... L'Australien, dont le retour était pressenti pour le game 4 de la série entre Brooklyn et Boston, ne disputera finalement pas la partie programmée la nuit prochaine. Il a été listé comme "out" à la veille de la rencontre.

Selon Shams Charania de The Athletic, il était prévu que si tout allait bien pour le joueur des Nets, qui n'a pas joué depuis un an, on le verrait en tenue pour ce qui pourrait être le dernier match de cette série. Visiblement, tout ne va pas bien...

Brooklyn n'a pas encore communiqué en détail à ce sujet, mais les choses semblent assez claires. Steve Nash a toujours paru extrêmement sceptique sur la possibilité d'avoir Ben Simmons à disposition pendant ces playoffs. Lors de l'une de ses dernières conférences de presse, le Hall of Famer avait fait comprendre que l'ancien joueur de Philadelphie était le seul à savoir quand il serait prêt à jouer. Et, à demi-mot, qu'il ne comptait pas réellement là-dessus.

Ben Simmons sera bien là pour le game 4, enfin... normalement

Que ce soit le scénario très défavorable de la série - Brooklyn est mené 3-0 - ou la crainte des critiques ou de l'échec, Ben Simmons semble avoir décidé de ne pas être disponible pour ce match. On peut comprendre la prudence, mais les fans auraient probablement aimé un signal positif qui montre que le joueur contre lequel ils ont lâché James Harden a vraiment envie d'être là.

Si on ne voit effectivement pas du tout Simmons durant ces playoffs, il lui faudra être sacrément fort la saison prochaine pour convaincre qu'il peut redevenir le All-Star et le défenseur phénoménal qu'il était il n'y a pas si longtemps, avant cette infâme saga avec Philadelphie...