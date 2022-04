Ben Simmons sera bien là pour le game 4, enfin… normalement

UPDATE : Peut-être agacé par les spéculations autour de son cas, Ben Simmons a fait savoir à Shams Charania de The Athletic qu'il prévoyait bien d'être sur le terrain pour le game 4 de la série entre Brooklyn et Boston lundi prochain.

Pour rappel, Simmons n'a pas joué le moindre match de basket depuis juin 2021, dans les conditions que l'on connaît jusqu'à son trade houleux en provenance de Philadelphie. Tant qu'on ne le verra pas en tenue, on aura un peu de mal à y croire, mais ce pourrait être une excellente nouvelle pour les Nets.

Brooklyn Nets three-time All-Star Ben Simmons plans to make his season debut in Game 4 vs. Boston on Monday as long as rehab remains on course, sources tell @TheAthletic @Stadium. Simmons is set to play his first game since June 2021. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 21, 2022

---

15h41 : Le spectre du retour de Ben Simmons continue de planer autour de la série du 1er tour des playoffs entre Brooklyn et Boston. Le fait qu'un insider comme Shams Charania de The Athletic indique que Simmons pourrait jouer lors du game 3 ou 4 est une preuve que l'Australien n'est physiquement pas trop loin du niveau attendu pour participer. En revanche, il n'est pas certain que Simmons ait réellement la volonté ou la détermination de porter le maillot des Nets pour la première fois dans ce contexte.

Steve Nash a déjà plusieurs fois fait comprendre que ce comeback se ferait à la minute où Ben Simmons indiquera au staff qu'il est prêt à jouer. Et pour le moment, malgré ce que relayent Charania et d'autres, on n'en est pas encore là...

Après le game 2, remporté par les Celtics, Nash a ainsi été interrogé pour savoir s'il était au courant du retour imminent de son nouveau joueur pour l'un des deux matches à venir au Barclays Center.

"Vous me l'apprenez", a réagi le Canadien, que l'on sent de plus en plus blasé par la situation.

On ne sait toujours pas de quoi est capable Ben Simmons ou même s'il a repris l'entraînement et les oppositions. On a quand même une pensée pour le double MVP avec Phoenix, qui a dû composer avec le drama autour de James Harden et son trade, l'absence de Kyrie Irving sur les trois quarts de la saison, la blessure de Kevin Durant et maintenant le début de mystère autour de Simmons...

Steve Nash on the #Nets targeting Game 4 for Ben Simmons’ return: "That’s news to me.” #NBA — Brian Lewis (@NYPost_Lewis) April 20, 2022

