Kevin Durant blasé par la défense de Boston, c’est le jeu ma pauvre Lucette !

Les Nets sont menés 2 à 0 par Boston et Kevin Durant n'est pas content. Pas content du score, évidemment, mais aussi de lui-même. Lors du game 2, "KD" a dégoupillé et shooté à 4/17, en compensant sa maladresse par un énorme 18/20 sur la ligne pour atteindre 27 points. Cette maladresse, l'ailier de Brooklyn ne l'impute pas qu'à lui-même.

Les Celtics ont clairement concentré leurs efforts défensifs sur Durant et c'est une situation qui l'agace autant qu'elle semble le rendre impuissant pour le moment.

"Ils jouent avec deux ou trois gars sur moi quand je n'ai pas le ballon et mijotent des trucs aussi quand j'ai le ballon. Parfois, Al Horford lâchait son joueur pour venir vers moi et me bousculer. Où que je sois, ils envoient deux ou trois gars sur moi", a-t-il déclaré l'air las.

En qualité de meilleur attaquant du monde, Kevin Durant est habitué à avoir un traitement particulier de la part des défenses. Il s'en accommode généralement et ça ne l'empêche que rarement de scorer à loisir.Mais le fait que Boston pousse le concept à l'extrême le déconcerte particulièrement. Le voir se plaindre de prise à deux ou à trois n'est pas rassurant pour Brooklyn. Les défenses infligent ce traitement particulier à Stephen Curry tous les soirs depuis 7 ou 8 ans, mais on n'a jamais entendu le meneur des Warriors s'en plaindre.

KD va devoir se faire violence et trouver le moyen de rayonner en déjouant autant que possible les plans d'Ime Udoka. Sans quoi la série ne durera pas aussi longtemps que prévu... On peut évidemment se dire qu'avec un playmaker supplémentaire - ce qu'aurait dû être James Harden et ce que devra être Ben Simmons s'il revient à temps - les Nets et Kevin Durant auraient la vie moins dure. Les choses sont ainsi pour le moment et Steve Nash n'a pas d'autre choix que celui de puiser au maximum sur les ressources de ses deux stars.

Wanda Durant, la mère de KD, a d'autres coupables en tête pour expliquer les relatives difficulté de son fils : les arbitres.

Kevin Durant's mom was going OFF on the official during the 4th quarter of Nets-Celtics 😳pic.twitter.com/rwxoX9acLn — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 21, 2022

