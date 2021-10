Ben Simmons vide sa baraque à Philly, Indiana et Portland prêts à lâcher du lourd ?

Les sanctions, les amendes, rien n'y fait. Ben Simmons ne changera pas sa position : il veut quitter les Philadelphia Sixers. Selon Shams Charania, l'ailier All-Star serait même en train de préparer son déménagement et s'apprêterait à mettre en vente sa maison en Pennsylvanie. Autrement dit, il est simplement dans l'attente de sa prochaine destination. Mais c'est un bras de fer à distance qui est toujours engagé avec ses dirigeants. Reste à savoir qui craquera en premier.

Latest on Ben Simmons and the 76ers: pic.twitter.com/PWuRV9eyV8 — Shams Charania (@ShamsCharania) October 8, 2021

Pour l'instant, les Sixers continuent de demander le prix fort pour l'Australien. Ils auraient par exemple réclamé trois tours de draft au premier tour et trois droits de swap ! Un coût trop élevé pour les Portland Trail Blazers et les Indiana Pacers. Ces deux organisations semblent être les favorites pour récupérer Simmons. Charania évoque d'ailleurs CJ McCollum et Malcolm Brogdon comme d'éventuelles contreparties. Ce ne sont pas des All-Stars, mais presque.

Au-delà de ça, pas de grande nouveauté sur le dossier qui risque de traîner encore un peu...