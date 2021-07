Ben Simmons salement moqué par Captain America aux ESPYs, ouch !

Les ESPY Awards avaient lieu samedi, pour récompenser les acteurs du sport américain sur l'année écoulée. Chaque année, les spectateurs ont droit à des traits d'humour parfois bien tranchants. Pour cette édition 2021, on espère que Ben Simmons n'était pas devant sa télévision pour regarder la cérémonie.

Le meneur des Philadelphie Sixers a fait l'objet d'un rapide sketch d'Anthony McKie, alias Captain America dans la série de "The Falcon and the Winter Soldier". Court, mais bien grinçant !

Anthony Mackie is very mean to Ben Simmons 🤣pic.twitter.com/uGV0fmIrxm

— Wu-Tang Is For The Children (@WUTangKids) July 11, 2021