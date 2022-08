Ben Simmons, Seth Curry vole au secours de son jeu

Sur cette saison, Ben Simmons sera attendu au tournant. Après une année blanche et un véritable feuilleton aux Philadelphia Sixers, le talent des Brooklyn Nets n’a clairement pas le droit à l’erreur. Et surtout, dans l’hypothèse d’un échec, ses détracteurs ne vont pas le rater.

En réalité, depuis le fiasco avec les 76ers en Playoffs, l’Australien suscite de gros doutes. Avec ses lacunes aux tirs, peut-il réellement incarner un homme fort d’une franchise en Playoffs ? Pour Seth Curry, la réponse est oui.

Pour News Corp, l’arrière des Nets a défendu le jeu de son coéquipier.

"Il doit simplement faire ce qu'il fait le mieux. C'est-à-dire défendre, prendre des rebonds, monter le ballon, faire des actions pour les autres et attaquer le panier. Quand vous avez sa taille et son talent, il ne faut pas un mais deux et même parfois trois gars pour l’empêcher d’atteindre le cercle, c’est beaucoup.

Il n’a pas été un All-Star plusieurs fois par hasard. S'il peut devenir plus adroit sur la ligne des lancers francs, cela va lui permettre d'être inarrêtable", a tout de même noté Seth Curry.