Ben Simmons, une valeur au plus bas qui inquiète les Nets

Avec la volonté de Kevin Durant de quitter les Brooklyn Nets, un trade XXL pourrait se concrétiser. Cependant, la présence de Ben Simmons bloque de nombreuses options. En effet, le règlement prévoit qu'une équipe ne peut pas acquérir via un échange deux joueurs bénéficiant du statut de "designated player". C'est notamment le cas de l'Australien.

Et à cause de cette situation, Brooklyn ne peut pas récupérer de nombreux talents comme Bam Adebayo, Donovan Mitchell ou encore Devin Booker. Pour contourner ce problème, la solution la plus simple serait d'intégrer Simmons à un deal pour KD.

Mais Brooklyn ne souhaite pas envisager cette option, selon le journaliste d'ESPN Zach Lowe. Pas forcément à cause des qualités de l'ancien joueur des Philadelphia Sixers. Mais par rapport à sa valeur actuelle sur le marché.

Après une dernière saison blanche, le talent de 26 ans dispose d'une cote de popularité très basse. Brooklyn craint donc de devoir le brader dans l'hypothèse d'un échange dès maintenant. Et les Nets refusent, pour le moment, d'envisager cette option.

Entre la gourmandise de Brooklyn et le cas Ben Simmons, on comprend mieux pourquoi le dossier Kevin Durant se trouve au point mort.

