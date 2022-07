Booker, Adebayo : Les 12 joueurs que les Nets ne peuvent PAS obtenir en l’échange de Kevin Durant

Kevin Durant a donc demandé à quitter les Brooklyn Nets et les Phoenix Suns auraient sa préférence. La franchise new-yorkaise demanderait Devin Booker en échange. Mais en réalité, ce n'est même pas possible. En effet, le règlement prévoit qu'une équipe ne peut pas acquérir via un trade deux joueurs bénéficiant du statut de "designated player", ce qui correspond à la signature d'un contrat maximum à l'issue de leur trois ou quatre premières saisons dans la ligue. Or les Nets possèdent déjà Ben Simmons sous cette étiquette.

Tant que l'Australien joue - enfin, jouer, c'est un bien grand mot - pour Brooklyn, les dirigeants ne pourront pas faire venir Booker. Mais pas seulement lui. Ils sont 12 en NBA avec le même statut. Et pas n'importe qui, puisque ce sont essentiellement des stars susceptibles d'intéresser les Nets en cas de trade. On retrouve donc Bam Adebayo, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns, Jamal Murray, Michael Porter Jr, Andrew Wiggins, De'Aaron Fox, Shai Gilgeous-Alexander, Trae Young, Jayson Tatum et Joel Embiid.

Et réduit quand même pas mal de possibilités. Mine de rien, Ben Simmons a vraiment déjà un impact à BK. Pas forcément là où l'on l'attendait.

